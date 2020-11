O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 3.021 para 3.103 e o número de casos confirmados evoluiu de 187.237 para 192.172, de acordo com os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 82 óbitos, passando este a ser o dia com mais mortes desde o início da pandemia, e 4.935 infetados. Até agora, o recorde de óbitos tinha sido 9 de novembro, com 63 mortes.

O número de internados continua a subir e é o mais alto de sempre. São agora 2.785 os doentes internados, mais 43 do que na véspera. E também subiram os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). São mais nove, num total de 391, também valor recorde.

Há 110.353 pessoas curadas desde o início da pandemia, sendo que 3.475 recuperaram nas últimas 24 horas. Mas os casos ativos voltaram a subir. São mais 1.378, num total de 78.716.

Mais de metade dos óbitos (44), ocorreram na região Norte, que tem mais 2.845 infetados, o que equivale a cerca de 58% dos casos.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo houve 19 mortes e mais 1.185 casos, no Centro morreram 17 pessoas e há mais 743 infetados e no Alentejo houve dois óbitos e foram diagnosticados mais 44 casos. No Algarve há mais 80 infetados, nos Açores 21 e na Madeira 17.