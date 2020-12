Portugal registou mais 84 mortes e 2.638 novos casos confirmados de covid-19 e nas últimas 24 horas, segundo os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

O número global de mortos em Portugal é agora de 5.733 e o de infetados ascendeu a um total de 353.576.

Há uma descida em relação aos 90 óbitos do boletim de segunda-feira, mas um aumento em relação aos 2.194 infetados da véspera.

5.761 doentes recuperaram neste período, elevando para 280.038 o número de pessoas curadas desde o início da pandemia, o que fez descer os casos ativos. São agora 67.805 as pessoas ainda com a infeção em Portugal, menos 3207 em 24 horas.

O número de internamentos também baixou. São agora 3.206 os doentes internados, menos 48 do que na véspera, sendo agora 506 o número de doentes em cuidados intensivos, menos seis do que no boletim anterior.

O Norte continua a ser a região mais afetada: regista 1.348 novos casos, e mais 36 mortos, enquanto que Lisboa e Vale do Tejo tem mais 682 novos casos e mais 26 óbitos.

A Região Centro tem mais 436 casos e 18 mortos, no Alentejo há mais 59 infetados e três óbitos e no Algarve há mais 42 casos. Os Açores registam 44 novos infetados e a Madeira mais 27 casos e uma morte.