Portugal regista mais 85 mortes e 3.919 casos de covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde, publicado nesta terça-feira.

O número total de casos em Portugal desde o início da pandemia ascende agora a 268.721 e os óbitos são já 4.056.

Este é o segundo dia com mais mortes, sendo que o máximo de óbitos em 24 horas foi 91 mortes, em 16 de novembro.

Os números de internamentos e de doentes em cuidados intensivos continuam a subir e a bater recordes. São agora 3.276 doentes internados (mais 34 do que na véspera), dos quais 506 em Unidades de Cuidados Intensivos (mais oito).

Numa nota positiva, nas últimas 24 horas, 7.406 pessoas foram dadas como recuperadas, num total de 184.233 desde o início da pandemia. Subtraindo os recuperados e as vítimas mortais aos novos casos, menos 3.572 casos ativos do que na véspera, perfazendo um total de 84.432 pessoas ainda com a infeção.

O Norte continua a ser a região mais afetada, com 58% dos novos casos deste boletim - 2.284 - e mais de metade das mortes - 50.

Lisboa e Vale do Tejo soma mais 1.018 casos e 20 óbitos, o Centro tem mais 446 infetados e 12 mortes, no Alentejo há mais 83 casos e três óbitos.

No Algarve há mais 65 casos, nos Açores são mais 18 infetados e na Madeira cinco.