Portugal registou mais 87 mortes e 4.320 novos casos confirmados de covid-19 e nas últimas 24 horas, segundo os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

O número global de mortos em Portugal é agora de 5.902 e o de infetados ascendeu a um total de 362.616.

Há uma subida em relação aos 82 óbitos do boletim de quarta-feira, mas uma descida em relação aos 4.720 infetados da véspera.

3.309 doentes recuperaram neste período, elevando para 287.028 o número de pessoas curadas desde o início da pandemia. Os casos ativos voltaram, contudo, a aumentar. São agora 69.686 as pessoas ainda com a infeção em Portugal, mais 924 em 24 horas.

O número de internamentos baixou. São agora 3.142 os doentes internados, menos 39 do que na véspera, sendo agora 494 o número de doentes em cuidados intensivos, mais oito do que no boletim anterior.

O Norte continua a ser a região mais afetada: regista 1.992 novos casos, e mais 40 mortos, enquanto que Lisboa e Vale do Tejo tem mais 1.288 novos casos e mais 28 óbitos.

A Região Centro tem mais 731 casos e 15 mortos, no Alentejo há mais 169 infetados e três óbitos e no Algarve há mais 73 casos. Os Açores registam 32 novos infetados e a Madeira mais 35 casos e um óbito.

As vítimas mortais deste relatório são:

40-49 anos: um homem

50-59 anos: uma mulher

60-69 anos: quatro homens e duas mulheres

70-79 anos: sete homens e seis mulheres

Mais de 80 anos: 27 homens e 39 mulheres