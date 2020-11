O número de vítimas associadas à covid-19 em Portugal passou de 3.381 para 3.472 e o número total de casos de infeção confirmados evoluiu de 217.301 para 225.672, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 91 mortes, número mais elevado de sempre, e 3.996 infetados.

A taxa de mortalidade global é de 1,6% e a taxa de mortalidade acima dos 70 é de 9,7%.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou na conferência de imprensa que a incidência cumulativa a 14 dias é de 760 casos de covid-19 por cem mil habitantes, o que coloca Portugal em 10.º lugar a nível europeu. Os grupos etários mais afetados são dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39 anos.

Os valores do relatório desta segunda-feira «resultam de uma mudança no sistema de análise de dados», informa a DGS. «A diferença diária nestes campos é calculada em relação aos dados do dia anterior. No entanto, os dados cumulativos foram atualizados historicamente, resultando em mais 4375 casos confirmados, mais 13529 casos recuperados e menos 9154 casos ativos.»

«Esta atualização do número acumulado de casos confirmados traduz-se em mais 2101 casos na região do Norte, mais 1745 casos na região de LVT, mais 286 casos na região do Alentejo, mais 163casos na região do Algarve, mais 52 casos na região da Madeira, mais 29 casos na região do Centro e menos um caso na região dos Açores.»

Em relação a domingo, há mais 111 pessoas internadas – no total são agora 3040 – e mais 11 nos cuidados intensivas, 426 no total, números mais altos desde o início da pandemia.

3560 pessoas recuperaram em 24 horas, elevando para 142.155 o número de pessoas consideradas curadas desde o início da pandemia. O número de casos ativos neste momento é de 80.045.

Mais de metade dos novos casos (52%) - 2.063 - foram registados na região Norte, onde houve 44 mortes. Em Lisboa e Vale do Tejo são mais 1.350 infetados e ocorreram 33 óbitos.

Na região Centro morreram 11 pessoas e foram registados 462 novos casos, e no Alentejo houve três mortes e 39 infetados. O Algarve tem mais 56 casos, os Açores dez e a Madeira 16.