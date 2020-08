[atualizado]



O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 54.234 para 54.448, e o número de óbitos passou de 1.779 para 1784, informa a DGS no relatório desta terça-feira.



Nas últimas 24 horas há assim mais cinco mortes e 214 novos casos.



Já o número de doentes internados mantém-se igual à passada segunda-feira (336), 38 dos quais em cuidados intensivos, menos um doente que no dia anterior.



Em sentido contrário, há mais 136 doentes recuperados, 39.936 no total. O número de casos ativos é agora de 12.728, mais 73 do que na véspera.



As cinco mortes ocorreram todas em Lisboa e Vale do Tejo, região que concentra a cerca de 128 do total dos novos casos. O Norte tem mais 58 casos da doença, o Centro mais 12, o Alentejo mais oito e o Algarve mais três.