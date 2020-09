Portugal passou de 1.920 para 1.925 mortes por covid-19, e o número total de casos evoluiu de 69.200 para 69.663, de acordo com o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais cinco mortes e 463 infetados, uma descida em relação aos oito óbitos e 623 novos casos de segunda-feira.

É o número mais baixo de diagnósticos em 24 horas desde 15 de setembro, ou seja, há uma semana.

Quatro vítimas mortais tinham mais de 80 anos (dois homens e duas mulheres), a outra era um homem na faixa etária dos 70 anos.

Há mais 28 internados, num total e 546 doentes hospitalizados, sendo 70 em unidades de cuidados intensivos (mais nove do que na véspera).

Nas últimas 24 horas há ainda 238 recuperados, num total de 45.974 doentes curados desde o início da pandemia. O número de casos ativos também subiu. São 21.764, mais 220 do que na segunda-feira.

Três das mortes de foram em Lisboa e Vale do Tejo, que teve 43% dos novos casos (198), e duas na região Norte, que teve 41% dos infetados das últimas 24 horas (191).

No Centro há mais 36 casos, no Alentejo 12, no Algarve 21, na Madeira mais três e nos Açores mais dois.