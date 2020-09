Portugal passou de 1.878 para 1.888 mortes por covid-19, e o número total de casos evoluiu de 65.626 para 66.396, de acordo com o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então dez mortes e 770 infetados. É o dia com mais óbitos desde 09 de julho e com mais novos casos em 24 horas desde 10 de abril.

Oito das vítimas mortais tinham mais de 80 anos (seis mulheres e dois homens), as outras duas eram homens na faixa etária dos 60 e dos 70 anos.

Há menos dois internados em 24 horas, num total de 480 doentes hospitalizados, sendo que 59 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (menos dois do que na terça-feira).

Há mais 266 recuperados, num total de 44.794 doentes curados desde o início da pandemia. O número de casos ativos subiu para 19.714, mais 494 em 24 horas.

A maior parte das mortes ocorreu na região Norte (cinco). Houve ainda dois óbitos no Centro, dois em Lisboa e Vale do Tejo e um no Alentejo.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais novos casos. Foram 373 nas últimas 24 horas, o equivalente a 48,4% dos infetados deste relatório.

No Norte há mais 255 novos casos (33%), no Centro são mais 97, no Alentejo 14, no Algarve 27, na Madeira mais três e nos Açores um.