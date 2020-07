Portugal passou de 44.416 para 44.859 casos de covid-19, e de 1.629 para 1.631 mortes.

Quer isto dizer que o boletim desta quarta-feira regista mais 443 casos e mais duas mortes. É o número mais alto de novos casos em dez dias, desde 28 de junho, e o mais baixo de óbitos desde 21 de junho, ou seja, 17 dias.

As vítimas mortais são uma mulher com idade entre os 50 e os 59 anos e um homem com idade entre os 70 e os 79 anos.

Há mais 269 recuperados, sendo o total de doentes curados 29.714. O número de casos ativos é 13.514 casos ativos.

Há 512 pessoas internadas, mais uma do que na véspera. 74 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos duas pessoas do que esta terça-feira.

Dos novos casos, 327 foram registados em região de Lisboa e Vale do Tejo, o que equivale a 74%. Foi também nesta região que ocorreu uma das mortes, a outra foi no Alentejo, onde há um surto num lar.

Casos e mortes por região:

Lisboa e Vale do Tejo: 21.256 casos (+327), 514 mortes (+1)

Norte: 17.900 casos (+77), 821 mortes (=)

Centro: 4.211 casos (+21), 248 mortes (=)

Algarve: 676 casos (+13), 15 mortes (=)

Alentejo: 551 casos (+7), 18 mortes (+1)

Açores: 151 casos (-2), 15 mortes (=)

Madeira: 95 casos (=), sem mortes.

Os dados por concelho continuam a não ser atualizados. «Este relatório de situação não inclui a atualização da imputação de casos aos concelhos. A DGS está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde que ficará concluída durante os próximos dias», pode ler-se no boletim.