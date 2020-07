Portugal passou de 46.512 para 46.818 casos de covid-19 e de 1.660 para 1.662 mortes, segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas há mais dois óbitos e 306 infetados.

Uma das vítimas mortais é uma mulher com idade entre os 30 e os 39 anos, a outra é um homem com idade entre os 70 e os 79 anos.

O número de recuperados passou de 30.907 para 31.065, ou seja, há mais 158 doentes curados.

Há 467 doentes internados, mais cinco do que na véspera. Há 63 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos uma do que no domingo.

254 dos novos casos (83 por cento) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, região onde ocorreu uma das duas mortes. A outra vítima mortal foi na região Norte.