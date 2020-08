O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 52.825 para 52.945, e o número de óbitos passou de 1.759 para 1.761, informa a DGS no relatório desta terça-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 120 infetados (aumento de 0,2%) e duas mortes, menos do que os 157 casos e três mortes da véspera.

O número de pessoas internadas desceu de 374 para 365, já o número de doentes em UCI subiu de 29 para 35.

Há mais 160 recuperados, com o número de doentes curados a subir para 38.760. Há 12.424 casos ativos.

As duas mortes ocorreram na região Norte e as vítimas eram dois homens com mais de 80 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 72 novos casos, o que equivale a 60%. No Norte há mais 34 casos, no Centro mais seis, Alentejo e Algarve têm mais três casos cada e os Açores mais dois.