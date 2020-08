O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 53.548 para 53.783, e o número de óbitos passou de 1.770 para 1.772, informa a DGS no relatório desta sexta-feira.

Nas últimas 24 horas houve mais duas mortes e 235 infetados, números inferiores aos seis mortos e 325 novos casos da véspera.

As vítimas mortais são uma mulher com idade entre os 60 e os 69 anos e um homem com mais de 80 anos.

A taxa de letalidade global é de 3,3%, sendo de 15,7% acima dos 70 anos.

Há agora 348 pessoas internadas (menos 10 do que na véspera), 41 das quais em cuidados intensivos (mais duas).

Há mais 197 recuperados, num total de 39.374 doentes curados desde o início da pandemia. E o número de casos ativos subiu para 12.637.

As duas mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, região que registou 149 novos casos, o que equivale a 63%. Há mais 52 casos no Norte, 13 no Alentejo, 11 no Algarve, oito no centro e dois na Madeira.