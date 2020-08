O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 52.452 para 52.597 e o número de óbitos passou de 1.794 para 1.796, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, deste domingo.

Nas últimas 24 horas houve, portanto, mais duas mortes e 145 infetados. Na véspera tinham sido 241 novos casos e duas mortes.

Desde a passada segunda-feira, 17 de agosto, em que houve 132 novos casos, que o relatório diário não trazia um número de infetados abaixo de 200.

As duas vítimas mortais são um homem e uma mulher com mais de 80 anos.

Há menos uma pessoas internada, num total de 317. Destas, há 47 internadas nos cuidados intensivos, mais cinco do que na véspera.

Nas útimas 24 horas, há também mais 122 recuperados, num total de 40.774 doentes curados desde o início da pandemia. O número de casos ativos é agora de 13.027, mais 21 do que na véspera.

Uma das mortes ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo e a outra no Norte, região que teve mais infetados em 24 horas, um total de 69, o que equivale a 48% dos novos casos.

Lisboa e Vale do Tejo, que tem tido nos últimos meses a maioria dos diagnósticos diários, tem mais 47 novos infetados, o que equivale a 34%. No Centro há mais dois novos casos, no Algarve 14 e dois no Alentejo.