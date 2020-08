O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 55.211 para 52.452 e o número de óbitos passou de 1.792 para 1.794, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, deste sábado.

Nas últimas 24 horas há assim mais 241 infetados e duas mortes a lamentar. Na véspera tinham sido 219 casos e quatro mortes.

Há menos cinco pessoas internadas, num total de 316. Destas, há 42 internadas nos cuidados intensivos, mais uma do que na véspera.

Nas útimas 24 horas, há também mais 199 recuperados, num total de 40.652 doentes curados desde o início da pandemia. O número de casos ativos é agora de 13.006, mais 60 do que na véspera.

As duas mortes ocorreram em Lisboa, região onde foram registados mais 127 casos, 53% dos novos infetados.

No Norte há mais 67 casos, no Centro 14, no Alentejo 17, sete no Algarve, sete também nos Açores e dois na Madeira.