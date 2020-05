Portugal registou nove vítimas mortais devido à covid-19 e 98 pessoas infetadas nas últimas 24 horas (aumento de 0,4%), segundo o Boletim Epidemiológico desta segunda-feira, divulgado pela Direção Geral da Saúde.

O número diário de mortes é igual ao de domingo, mas o número de infetados é bastante mais baixo do que na véspera (175) e o segundo mais baixo desde o início do surto em Portugal (92 novos casos no boletim de 3 de maio).

No total, Portugal tem a lamentar 1.144 mortes entre os 27.679 casos confirmados e há 2.549 pessoas recuperadas, tantas como no domingo.

A taxa de letalidade global é de 4,1%, mas acima dos 70 anos situa-se nos 15,2%.

Das nove mortes deste boletim, duas foram de doentes entre os 60 e os 69 anos, uma na faixa etária dos 70-79, e as restantes em doentes com mais de 80 anos.

Estão 805 doentes internados em hospitais, mais 8 do que no sábado. Destes, 112 estão nos cuidados intensivos, tantos como no dia anterior.

Aguardam resultado laboratorial 2.642 pessoas, menos 112 que nas 24 horas anteriores. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 28.307 pessoas, mais 1.963‬ do que no último dia. Casos suspeitos, desde 1 de janeiro, são 276.153, sendo que 245.832 foram não confirmados.

Do total de infetados, 16.298 são mulheres e 11.381 homens.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 50 aos 59 anos (4.673), seguida da faixa dos 40 aos 49 anos (4.649) e das pessoas com mais de 80 anos (4.212 casos). Há ainda 3.989 doentes com idades entre 30 e 39 anos, 3.334 entre os 20 e os 29 anos, 3.142 entre os 60 e 69 anos e 2.358 com idades entre 70 e 79 anos.

A DGS regista também 473 casos de crianças até aos 9 anos e 849 de jovens com idades entre os 10 e os 19 anos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (651, mais três no que na véspera), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (248, mais cinco), do Centro (216), do Algarve (14, mais uma), dos Açores (14) e do Alentejo, que regista um caso, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos (1.737), seguido por Vila Nova de Gaia (1.455), Porto (1.303), Matosinhos (1.207), Braga (1.152), Gondomar (1.048), Maia (909), Sintra (769) Valongo (737), Guimarães (661), Ovar (626), Coimbra (561) e Loures (507).