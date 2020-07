Portugal passou de 42.454 casos de covid-19 para 42.782 e de 1.579 mortes para 1.587, de acordo com o mais recente boletim da Direção Geral da Saúde (DGS), esta quinta-feira.

Nas últimas 24 horas houve mais 328 casos registados de covid-19 (aumento de 0,8 por cento) e mais oito mortes.

As vítimas mortais são: uma mulher com idade entre os 40 e os 49 anos, uma mulher entre os 50 e os 59 anos, dois homens com idade entre os 70 e os 79 anos e um homem e três mulheres com mais de 80 anos.

Há mais 299 doentes recuperados, agora um total de 28.097. O número de casos ativos sobe para 13.098.

Há mais sete pessoas internadas, total de 510. Destas, 77 estão nos cuidados intensivos, menos duas do que na véspera.

Aguardam resultado laboratorial 1.380 pessoas. Em vigilância, pelas autoridades de saúde, estão 31.274.

83 por cento dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, um total de 273. Nesta região ocorreram também cinco das mortes. Houve ainda duas mortes no Alentejo, onde há um surto um lar de idosos, e uma no Centro.