Portugal regista este sábado 46.221 casos de covid-19 e 1.654 mortes.

Há mais oito óbitos e 542 infetados em relação aos dados que tinham sido divulgados na véspera.

No entanto, a Direção-Geral da Saúde fez um acerto em relação aos dados nos últimos dias, aumentando em 200 os infetados nos boletins anteriores, incluíndo o da véspera, que passou de 45.679 para 45.879, tendo então sido registados 342 novos casos em 24 horas.

Segundo a DGS, esta atualização aconteceu porque durante três dias houve um parceiro privado que não notificou ao SINAVE, pelo que havia 200 notificações cuja distribuição ainda estava a ser validada.

O número de recuperados passou de 30.350 para 30.655, ou seja, há mais 305 doentes curados.

Há nesta altura 13.912 casos ativos.

As vítimas mortais deste relatório são: uma mulher com idade entre os 60 e os 69 anos, três homens com idade entre os 70 e os 79 e três homens e uma mulher com mais de 80 anos.

Óbitos

Há 459 pessoas internadas, menos 12 do que no boletim anterior. 68 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais dois do que na véspera.

Destes 342 casos das últimas 24 horas, 259 (75 por cento) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e todas as mortes foram também nesta região.

Casos e mortes por região:

Lisboa e Vale do Tejo: 22.385 casos (+259 no relatório atualizado, +459 em relação ao divulgado no boletim da véspera), 535 mortes (+8)

Norte: 18.068 casos (+67), 821 mortes (=)

Centro: 4.255 casos (+1), 250 mortes (=)

Algarve: 695 casos (+7), 15 mortes (=)

Alentejo: 570 casos (+8), 18 mortes (=)

Açores: 153 casos (=), 15 mortes (=)

Madeira: 95 casos (=), sem mortes.

Os dados atualizados por concelho continuam a não estar disponíveis, dizendo a DGS que a informação estará regularizada no boletim de 14 de julho.