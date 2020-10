Portugal passou de 80.312 para 81.256 casos de covid-19, e de 2.032 para 2.040 mortes, segundo os dados do boletim epidemiológico da DGS desta quara-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais oito mortes e 944 infetados. É uma descida em relação aos 14 óbitos da véspera, mas uma subida acentuada em relação aos 427 novos casos do boletim de terça-feira.

Há mais 32 doentes internados, elevando para 764 o número total de internados, sendo que 104 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas houve mais 325 recuperados, num total de 51.037 doentes curados desde o início da pandemia. Os casos ativos subiram. São mais 611, totalizando 28.179 casos ativos.

Cinco das mortes foram em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte, outra no Centro e outra no Algarve.

Foi também em Lisboa e Vale do Tejo que foram diagnosticados mais casos nas últimas 24 horas: 494, o equivalente a 52%. No Norte há mais 356 infetados (38%), no Centro são mais 58, no Alentejo oito, Algarve 21, Madeira seis e Açores um.