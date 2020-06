Portugal passou de 39.133 para 39.392 casos de covid-19, e de 1.530 para 1.534 mortes, de acordo com o mais recente boletim da Direção Geral da Saúde (DGS).

Quer isto dizer que nas últimas 24 horas há mais quatro vítimas mortais a lamentar e foram registados 259 novos casos de infeção.

As quatro mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registados 63% dos novos casos (164).

Óbitos

O número total de recuperados ascende agora a 25.548, mais 172 do que no dia anterior.

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 424 estão internadas, mais 17 do que no domingo. Há 72 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais três do que no dia anterior.