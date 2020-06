Portugal passou de 40.104 para 40.415 casos de covid-19, e de 1.543 para 1.549 mortes, de acordo com o mais recente boletim da Direção Geral da Saúde (DGS).

Quer isto dizer que nas últimas 24 horas há mais seis vítimas mortais a lamentar e foram registados mais 311 infetados (aumento de 0,8%).

240 dos 311 novos casos (77%) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, região que teve quatro das seis mortes. Um dos outros óbitos ocorreu na região norte e outro no Alentejo.

Quatro das vítimas tinham mais de 80 anos (quatro homens e quatro mulheres), as outras duas fora dois homens, um com idade entre os 60 e os 69 anos e outro com idade entre os 70 e os 79 anos.

Óbitos

O número total de recuperados ascende agora a 26.382, mais 299 do que no dia anterior‬. O número de casos ativos sobe para 12.484.

A aguardar resultado laboratorial de testes estão 1.524 pessoas e em vigilância pelas autoridades de saúde estão 31.113.

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 436 estão internadas, mais sete do que na quarta-feira. Há 69 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que na véspera.

A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (6.769), seguida da faixa entre os 50 e os 59 anos (6.423) e das pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos (6.390).

Nas faixas etárias mais jovens, entre os 20 e os 29 anos, registam-se 5.845 casos e, entre os 10 e os 19 anos, 1.598. Nas crianças até aos nove anos verificam-se 1.116 casos.