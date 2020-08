O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 53.981 para 54.102, e o número de óbitos passou de 1.775 para 1.778, informa a DGS no relatório deste domingo.

Nas últimas 24 horas houve mais três mortes (tantas como na véspera) e 121 novos casos (menos do que os 198 de sábado)

Há mais 112 recuperados, num total de 39.697‬ doentes curados desde o início da pandemia. O número de casos ativos subiu para 12.627.

Há agora 325 pessoas internadas (mais cinco do que na véspera), 39 das quais em cuidados intensivos (mais duas).

Duas das mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e a outra na região Norte. As vítimas mortais eram todas homens: um na faixa etária dos 40 aos 49 anos, outro na faixa etária dos 60 aos 69 e o outro com mais de 80 anos.

Lisboa e Vale do Tejo, que tem tido a maioria dos casos, tem 43 dos 121 infetados deste relatório, o que equivale a 35%. Foi na região Norte que foram registados mais novos casos desta vez: 54, o que representa 44%.

O Alentejo soma mais 11 casos, o Algarve mais dez. A região Centro, Açores e Madeira tiveram mais um caso cada.