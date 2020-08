O número de casos de covid-19 em Portugal evoluiu de 57.768 para 58.012 e as mortes de 1.819 para 1.822, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta segunda-feira.

Nas últimas 24 horas houve mais três mortes e 244 infetados. O relatório da véspera indicava um óbito e 320 novos casos.

Todas as vítimas deste relatório tinham mais de 80 anos, sendo dois homens e uma mulher.

A taxa de letalidade global é de 3,1%, sendo de 15,2% acima dos 70 anos.

Há mais 76 recuperados, num total de 41.961 doentes curados desde o inícío da pandemia em Portugal.

Estão internadas 349 pessoas (mais oito do que no domingo), das quais 41 em unidades de cuidados intensivos, tantas como na véspera.

As três mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, região que teve a maioria dos novos casos. São mais 137 infetados, o que corresponde a 56%.

O Norte, que durante dois dias foi a região com mais novos diagnósticos, registou nestas 24 horas 83 infetados. No Centro há mais sete, tantos como no Alentejo e no Algarve. Nos Açores foram registados mais três casos. A Madeira não teve novos infetados.