O número de óbitos associados à covid-19 em Portugal passou de 1.843 para 1.846, ao passo que o número de casos evoluiu de 60.507 para 60.895, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta terça-feira.

Nas últimas 24 horas houve, portanto, mais três mortes e 388 infetados. O número de óbitos é igual ao da véspera, mas há mais novos casos dos que os 249 de segunda-feira.

São mais 13 os doentes internados, num total de 394 e há mais um em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 50.

Há mais 130 recuperados, num total de 43.146 doentes curados desde o início da pandemia. Os casos ativos subiram para 15.903, mais 255 do que na segunda-feira.

Uma das mortes ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo, região que teve 58% dos novos casos (225). As outras duas foram na região Norte, que registou 119 infetados (30,6%).

No Centro há mais 26 casos, no Alentejo mais onze, no Algarve mais três, tantos como nos Açores e na Madeira há mais um.