Portugal passou de 1.875 para 1.878 mortes por covid-19, e o número total de casos evoluiu de 65.021 para 65.626, de acordo com o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas houve portanto mais três mortes e 605 infetados, menos óbitos, mas mais casos do que as quatro mortes e 425 infetados da véspera.

As vítimas mortais são três homens com mais de 80 anos.

Há mais quatro internados, num total de 482 pessoas hospitalizadas, sendo que 61 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais dois do que na terça-feira).

Há mais 166 recuperados, o que leva a que o total de doentes curados desde o início da pandemia seja de 44.528. Também os casos ativos subiram. São mais 436 em 24 horas, num total de 19.220 até às 00h00 de quarta-feira.

As três mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, região que teve 290 novos casos, o que corresponde a 48% dos infetados das últimas 24 horas.

No Norte há mais 201 novos casos (33%), no Centro 53, no Alentejo 42, no Algarve 18 e na Madeira mais um.