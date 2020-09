O número de óbitos associados à covid-19 em Portugal passou de 1.852 para 1.855, ao passo que o número de casos evoluiu de 62.126 para 62.813, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta sexta-feira.

Nas últimas 24 horas houve, portanto, três vítimas mortais e 687 infetados. É o dia com mais novos casos desde 16 de abril (foram 750 nesse dia).

A taxa de letalidade global é de 3%, sendo de 14,6% acima dos 70 anos.

Há menos dois doentes internados, no total de 404, sendo 54 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos três).

Há mais 203 recuperados, num total de 43.644 doentes curados desde o início da pandemia.

Duas das mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, região que teve 368 novos casos, o que equivale a cerca de 54%. A outra morte ocorreu no Algarve, onde há mais 15 infetados.

A região Norte foi a segunda com maior aumento de casos. Foram 226, o que equivale a 33%. No Centro há mais 60 casos, no Alentejo 12, nos Açores cinco e na Madeira um.