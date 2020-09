Portugal passou de 1.925 para 1.928 mortes por covid-19, e o número total de casos evoluiu de 69.663 para 70.465, de acordo com o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais três mortes e 802 infetados. São menos óbitos do que os cinco da véspera, mas mais novos casos do que os 463 de terça-feira.

Depois dos 849 infetados do relatório do passado sábado, o número de novos casos baixou, mas voltou agora a passar os 800 e este é o oitavo dia da pandemia com mais infetados diagnosticados.

Já os óbitos têm vindo a baixar desde os 13 de domingo e há uma semana que o número de mortes não era tão baixo.

As três vítimas mortais eram homens com mais de 80 anos.

O número de internados subiu. São 571, mais 25 nas últimas 24 horas, sendo que 77 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais sete do que na véspera).

Há mais 316 recuperados, num total de 46.290 doentes curados desde o início da pandemia. Mas também subiram os casos ativos para 22.247, mais 483 do que na véspera.

As três mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, que teve 54% dos novos casos (437). No Norte há mais 240 infetados, no Centro 73, no Alentejo 19, no Algarve 28, nos Açores três e na Madeira dois.

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse na conferência de imprensa que há 285 surtos ativos em Portugal: 129 no Norte, 27 no Centro, 90 em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Alentejo e 24 no Algarve.