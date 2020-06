Portugal passou de 39.737 para 40.104 casos de covid-19, e de 1.540 para 1.543 mortes, de acordo com o mais recente boletim da Direção Geral da Saúde (DGS).

Quer isto dizer que nas últimas 24 horas há mais três vítimas mortais a lamentar e foram registados 367 infetados.

Óbitos

O número total de recuperados ascende agora a 26.083, mais 254 do que no dia anterior‬.

302 dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (82,3%), região que soma já 17527 casos, passando assim o número de infeções da região Norte, ou seja, é a região do país com mais casos. As três mortes deste relatório foram todas registadas em Lisboa e Vale do Tejo.

Do total de pessoas infetadas em Portugal, 429 estão internadas, menos 12 do que na terça-feira. Há 73 doentes em unidades de cuidados intensivos, mais um do que na véspera.