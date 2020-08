O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 54.102 para 54.234, e o número de óbitos passou de 1.778 para 1.779, informa a DGS no relatório desta segunda-feira.

Nas últimas 24 horas há assim mais uma morte e 132 novos casos, menos vítimas mortais do que as três de domingo, mas mais infetados do que os 121 do relatório anterior.

Há agora 336 pessoas internadas (mais onze do que na véspera), 39 das quais em cuidados intensivos.

Há mais 103 recuperados, num total de 39.800. O número de casos ativos é agora de 12.655, mais 28 do que na véspera.

A única morte ocorreu na região de Lisboa, onde foram registados mais 66 infetados, ou seja, metade dos novos casos. No Norte há mais 41 casos, no Centro seis, Alentejo 13, Algarve cinco e nos Açores um.