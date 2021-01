Portugal tem mais 14.647 casos de covid-19 e 219 mortes, avançou a Direção-Geral da Saúde no mais recente boletim epidemiológico.

É o dia com mais óbitos e infetados em 24 horas desde o início da pandemia, naquela em que é a primeira vez em que é passada a barreira dos 14 mil novos casos e a segunda em que há mais de 200 mortes.

Até agora, o dia com mais óbitos tinha sido 19 de janeiro, com 218 vítimas mortais, e 16 de janeiro tinha sido o dia com mais casos, com 10.947.

Há também a registar um novo máximo de internados, sendo atualmente 5493 (mais 202 do que na véspera), e um novo máximo de internados em Unidades de Cuidados Intensivos: 681 (mais 11 do que na véspera).

Há mais 6.493 recuperados, num total de 428.364 pessoas curadas desde o início da pandemia, mas atualmente ainda há 143.776 pessoas infetadas, mais 7.935 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos (5.593) e mais mortes (98) nas últimas 24 horas. Na Região Norte há mais 5.097 infetados e 55 óbitos.

No Centro houve 44 mortes e 2.780 infetados, no Alentejo 16 mortes e 603 novos casos e no Algarve cinco óbitos e 459 infetados.

Na Madeira houve uma morte e 72 novos casos. Nos Açores não foram registadas mortes e há mais 43 infetados.

A vítima mortal mais jovem deste boletim estava na faixa etária dos 20-29 anos.

As vítimas mortais deste boletim são:

20-29 anos: um homem

30-39 anos: um homem

40-49 anos: dois homens e uma mulher

50-59 anos: quatro homens e uma mulher

60-69 anos: 13 homens e quatro mulheres

70-79 anos: 22 homens e 23 mulheres

Mais de 40 anos: 74 homens e 73 mulheres