Portugal regista mais 15.073 casos e 293 mortes por covid-19, de acordo com o relatório da DGS desta quarta-feira.

Trata-se de um novo máximo de mortos num só dia, depois de na terça-feira terem sido registados 291, número mais alto até então. Este é também o segundo dia com mais casos, apenas atrás dos 15.333 de 23 de janeiro.

O número de internados continua a subir e é o mais alto de sempre. O país tem agora 6.603 doentes internados (mais 131 do que na véspera), dos quais 783 em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 18 do que na véspera, também número máximo.

Há mais 9.268 recuperados, num total de 484.753 pessoas curadas desde o início da pandemia, mas atualmente ainda há 172.893 pessoas infetadas, mais 5.512 em relação ao que havia na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos (7.605) e mais mortes (136) nas últimas 24 horas. Na Região Norte há mais 3.959 infetados e 59 óbitos.

No Centro houve 66 mortes e 2.309 infetados, no Alentejo 26 mortes e 484 novos casos e no Algarve cinco óbitos e 500 infetados.

Na Madeira há mais 191 novos casos, nos Açores houve mais uma morte e há mais 25 novos infetados.

As vítimas mortais deste boletim são:

40-49 anos: dois homens e três mulheres

50-59 anos: dois homens e uma mulher

60-69 anos: 11 homens e seis mulheres

70-79 anos: 41 homens e 36 mulheres

Mais de 80 anos: 104 homens e 87