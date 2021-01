Portugal tem mais 10.455 casos de covid-19 e 218 mortes, avançou a Direção-Geral da Saúde no mais recente boletim epidemiológico.

Pela primeira vez, Portugal ultrapassa a barreira das 200 mortes em 24 horas, naquele que é o pior dia de sempre da pandemia em termos de óbitos e este é o quinto dia com mais casos.

Há também a registar um novo máximo de internados, sendo atualmente 5291 (mais 126 do que na véspera), e um novo máximo de internados em Unidades de Cuidados Intensivos: 670 (mais seis do que na véspera).

Há mais 10.282 recuperados, num total de 421.871 pessoas curadas desde o início da pandemia, mas atualmente ainda há 135.841 pessoas infetadas, menos 45 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos (5.012) e mais mortes (88) nas últimas 24 horas. Na Região Norte há mais 2.970 infetados e 51 óbitos.

No Centro houve 55 mortes e 1.605 infetados, no Alentejo 17 mortes e 531 novos casos e no Algarve cinco óbitos e 198 infetados.

Na Madeira houve duas mortes e 100 novos casos. Nos Açores não foram registadas mortes e há mais 39 infetados.

As vítimas mortais deste boletim são:

30-39 anos: dois homens

50-59 anos: quatros homens e três mulheres

60-69 anos: 11 homens e cinco mulheres

70-79 anos: 32 homens e dez mulheres

Mais de 40 anos: 62 homens e 89 mulheres