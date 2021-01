Portugal tem mais 10.663 casos de covid-19 e 159 mortes, avançou a Direção-Geral da Saúde no mais recente boletim epidemiológico.

Este é o dia com mais mortes em consequência da doença desde o início da pandemia e o número diário de novos infetados está também muito perto do máximo de 10.698, estabelecido no relatório de quinta-feira.

O nosso país regista agora um total de 8.543 mortes por covid-19 e um total 528.469 casos de covid desde o início da pandemia.

Há mais 6.458 recuperados, num total de 394.065 pessoas curadas desde o início da pandemia, mas atualmente ainda há 125.861 pessoas infetadas, mais 4.046 do que na véspera.

O número de internamentos também é o mais alto. Há 4.560 pessoas internadas, mais 192 do que na véspera. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 622 doentes, também o número mais elevado desde o início da pandemia, um aumento de 11 em relação a quinta-feira.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde houve mais mortes (65) e mais novos casos (4.280) nas últimas 24 horas, enquanto a Região Norte teve mais 35 mortes e mais 3295 novos casos.

No Centro houve 34 mortes e 2.041 infetados, no Alentejo 15 mortes e 577 novos casos e no Algarve dez óbitos e 328 infetados.

Nos Açores e na Madeira não foram registadas mortes e há mais 49 e 93 infetados, respetivamente.