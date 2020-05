Numa altura em que a grande maioria dos novos casos de covid-19 em Portugal têm sido registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há 4.400 casos ativos, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que este aumento tem a ver com surtos em empresas, obras e lares, mas não só.

«O padrão em Lisboa e Vale do Tejos é de adultos jovens, mas nem todas as situações têm a ver com empresas ou obras», disse a responsável na conferência de imprensa diária.

«Há uma tendência para aliviar o comportamento. Mas a única forma de este vírus não se transmitir é evitarmos o contacto físico próximo e o uso de máscaras em determinadas situações, que complementam esta proteção», apontou.

Recorde-se que no Bairro da Jamaica, uma festa de três dias está na origem do surto e foi já decidido encerrar os cafés da zona.

«As pessoas jovens têm tendência a ter doença pouco grave, mas isto não é uma constipação. Os jovens que não se esqueçam que, mesmo tendo uma doença ligeira, eles podem transmitir a grupos de risco, a pessoas mais idosos, tios, pais e avós, e vão perpetuar a transmissão. Não podemos aceitar comportamentos que não levem à proteção dos outros. Não se podem tolerar comportamentos que não contribuam para a saúde pública», frisou Graça Freitas.

Questionada sobre se deve ser adiada a abertura dos centros comerciais a região, a diretora-geral da Saúde afirmou: «O risco depende do comportamento. Mesmo com centros comerciais encerrados, não se está a conseguir evitar o risco de as pessoas se concentrarem noutros espaços, como cafés e ao ar livre.»

«Pedimos que as pessoas se auto-regulem para não se pôr em risco a sua saúde nem de terceiros, mas tem-se assistido em Lisboa a uma concentração de pessoas para lá do que era desejável», apontou Graça Freitas.