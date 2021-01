Portugal regista mais 10.765 casos e 291 mortes por covid-19, de acordo com o relatório da DGS desta terça-feira. Trata-se de um novo máximo de mortos num só dia, que ultrapassa largamente o recorde de 275 óbitos registado a 24 de janeiro.

O número de internados continua a subir e é o mais alto de sempre. O país tem agora 6.472 doentes internados (mais 52 do que na véspera), dos quais 765 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos dois do que na véspera).

Há mais 13.728 recuperados, num total de 475.585 pessoas curadas desde o início da pandemia, mas atualmente ainda há 167.381 pessoas infetadas, o que significa uma redução de 3.254 em relação ao que havia na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos (5.785) e mais mortes (145) nas últimas 24 horas. Na Região Norte há mais 2.893 infetados e 68 óbitos.

No Centro houve 55 mortes e 1.407 infetados, no Alentejo 15 mortes e 339 novos casos e no Algarve seis óbitos e 203 infetados.

Na Madeira houve uma morte e 114 novos casos, nos Açores houve mais uma morte e há mais 24 novos infetados.