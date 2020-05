Portugal regista nas últimas 24 horas mais 18 vítimas mortais (aumento de 1,8%) devido à pandemia de covid-19 e mais 306 casos de pessoas infetadas (mais 1,2%), de acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

No total, há agora 1.007 óbitos e 25.351 casos positivos desde o início do surto, enquanto o número de casos recuperados subiu para 1647, mais 128 do que na véspera.

A taxa de letalidade global é de 4%, e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 14,2%.

A faixa etária com maior mortalidade continua a ser a com mais de 80 anos, com 681 mortes, mais 13 face ao último boletim. Há 197 vítimas mortais entre os 70 e os 79 anos, mais duas do que na véspera. 88 das pessoas que morreram tinham entre 60 e 69 anos, mais uma do que no dia anterior. Entre os 50 e os 59 aos morreram 31 pessoas, mais duas do que na véspera. Entre os 40 e os 49 anos continuam a constar as mesmas dez mortes e continua a não haver qualquer registo de vítimas mortais em pessoas abaixo dos 40 anos.

Há 892 pessoas internadas (menos 76 do que na véspera), das quais 154 estão nos cuidados intensivos (menos 18 do que no dia anterior). 86 por cento dos infetados, recuperam em casa.

Há ainda 3.828 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 29.756 estão em Vigilância pelas Autoridades de Saúde. O total de casos não confirmados é de 222.090.

Em relação à distribuição por regiões, a Norte continua a ser a mais afetada, com 15.231 casos, mais 141 do que na véspera, dos quais resultaram 578 mortes, mais 12 do que no dia anterior.

A região Lisboa e Vale do Tejo totaliza 5939 casos (mais 124) e 202 vítimas mortais, (mais três) a região Centro 3419 casos (mais 30) e 201 mortes (mais três) mortes. O Alentejo tem 218 pessoas infetadas (mais sete) e apenas um óbito, enquanto o Algarve tem 331 casos (tantos como na véspera), e mantém 13 mortes registadas.

Os Açores registam os mesmos 127 casos e as 12 mortes que já tinha registadas, enquanto a Madeira contabiliza as mesmas 86 infeções registadas desde o boletim de 25 de abril e está ainda sem qualquer morte a lamentar.