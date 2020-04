Pelo terceiro dia consecutivo chegam boas notícias de Espanha no que diz respeito às vítimas mortais por covid-19 no país. Foram registados 637 óbitos nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 24 de março, e já longe dos 950 que foram atingidos.

O número total de mortes no país é de 13.055, num total de 135.032 infectados, já com os 4.273 casos confirmados nas últimas 24 horas, também o número mais baixo dos últimos dias, que confirma a desaceleração do ritmo de progresso da pandemia.

Há quase 60 mil doentes internados, mas 40.437 já recuperaram da doença.