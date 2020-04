Portugal regista este domingo 16.585 infetados com Covid-19, doença que já causou 504 mortes.

Nas últimas 24 horas registaram-se 598 novos doentes (crescimento de 3,7%) confirmados e 34 mortes (aumento de 7,2%), sendo que 25 destas vítimas mortais tinha mais de 80 anos.

A taxa de letalidade é da covid-19 situa-se nos 3%, ligeiramente acima dos 2,9% anteriores, mas sobe para 10,9% nas pessoas com mais de 70 anos, disse a ministra da Saúde Marta Temido em conferência de imprensa e como se pode ver na tabela abaixo.

Óbitos por covid-19 (relatório DGS de 12 de abril)

22 dos óbitos registados nas últimas 24 horas ocorreram na Região Norte, que tem o maior número de vítimas mortais do país: 280. A Região Centro somou mais sete mortes, totalizando agora 120, ao passo que Lisboa e Vale do Tejo teve quatro óbitos e soma 91 no total. Nos Açores, o número de vítimas mortais subiu de três para quatro e o Algarve continua a somar as nove registadas na véspera.

Alentejo e Madeira continuam sem vítimas mortais causadas pela doença.

Há 1177 doentes internados (mais sete do que na véspera), 228 em unidades de cuidados intensivos (menos cinco do que no dia anterior).

277 pessoas já recuperaram da doença em Portugal (mais 11 em 24 horas), enquanto que 3.611 aguardam resultado dos testes e há ainda de 25.041 casos sob vigilância das autoridades de saúde.

O total de casos não confirmados é de 11.6047.