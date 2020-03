Portugal tem 6.408 infetados infetados e 140 mortos, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde divulgado esta segunda-feira, que diz respeito às ocorrências registadas até às 00 horas.

É um aumento de 446 casos confirmados (7,48%) e de 21 óbitos (17,6%) em relação ao boletim divulgado no domingo.

13 dessas mortes registaram-se na Região Norte (são já 74 no total), duas na região de Lisboa e Vale do Tejo (que soma 30), seis na Região Centro (que tem um total de 34). O Algarve continua a contabilizar agora duas mortes. Alentejo, Açores e Madeira ainda sem óbitos assinalados.

A grande maioria das mortes ocorre nas faixas etárias acima dos 70 anos, mas há dois óbitos na faixa dos 40-49 anos. A morte do jovem de 14 anos este domingo em Santa Maria da Feira ainda não está contabilizada porque, segundo a DGS, está ainda a ser estudada a causa da morte.

Óbitos em Portugal (fonte: DGS)

O número de internados passou de 486 para 571, sendo que o número de doentes nos Cuidados Intensivos passou de 138 para 174.

Diminuiu o número de pessoas à espera dos resultados dos testes: de 5508 para 4845.

A Região Norte continua a ser aquela em que se registam mais casos, 3.801, sendo que o Porto é agora o concelho com mais doentes.

Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.577 casos, a região Centro (784), o Algarve (116) e o Alentejo, com 45 casos. Há ainda 41 pessoas infetadas com covid-19 nos Açores e 44 na Madeira.

Situação epidemiológica em Portugal (fonte: DGS)