Portugal tem 5962 casos de infeção pelo novo coronavírus e 119 mortos, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde divulgado este domingo, sendo que quase 600 doentes estão em Lisboa.

O número de infetados em Lisboa é agora de 594, um aumento de 228 em relação ao boletim da véspera, segundo a caracterização demográfica divulgada pela DGS, que a entidade frisa é apenas relativa a 75% dos casos confirmados.

O Porto soma 417 casos, mais 74 do que no sábado. Vila Nova de Gaia continua a ser o terceiro concelho, com 351 doentes, seguido da Maia, com 296.

Matosinhos (254), Gondomar (242), Braga (208), Coimbra (199), Valongo (184), Ovar (159), Sintra (148), Santa Maria da Feira (136), Cascais (110) e Vila Real (103) são os outros concelhos com mais de cem casos confirmados.

Veja a lista completa: