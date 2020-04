O concelho de Lisboa continua, esta quinta-feira, como o que regista o maior número de infetados pela covid-19. Nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há mais 48 casos, que perfaz um total de 594 pessoas com a doença.

O Porto continua o segundo município com mais casos: tem agora 556, mais 51 do que os registados no dia anterior.

A seguir, aparece Vila Nova de Gaia, com um total de 418 casos. Gondomar (373), Maia (361), Matosinhos (347), Braga (280), Valongo (275), Sintra (224), Ovar (209), Coimbra (178), Santa Maria da Feira (174), Cascais (149), Aveiro (127), Vila Real (124), Loures (109) e Vila Nova de Famalicão (107) são os restantes concelhos que apresentam mais de uma centena de casos.

A DGS refere que a se refere ao concelho de ocorrência e se «refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 79% dos casos confirmados»

No total, Portugal regista 9034 casos confirmados e 209 mortes por covid-19.