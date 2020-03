Portugal tem 6.408 infetados infetados com covid-19 e 140 mortos, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde divulgado esta segunda-feira.

O Porto é agora o concelho com mais casos. São 941, mais 524 do que no boletim de domingo. Lisboa, que encabeçava a lista, é agora os segundo concelho com mais doentes: 633, mais 39 do que na véspera.

Há vários dias que a DGS frisa que esta caracterização demográfica é apenas relativa a 75% dos casos confirmados, o que explica a disparidade dos dados em relação ao total e facto de o aumento de casos registados no Porto de domingo para segunda-feira, ser superior ao aumento total de casos no país.

Vila Nova de Gaia continua a ser o terceiro concelho, com 344 doentes (menos sete do que no boletim anterior), seguido da Maia, com 313.

Matosinhos (295), Gondomar (276), Ovar (241), Coimbra (229), Braga (213), Valongo (202), Sintra (159), Santa Maria da Feira (154), Cascais (119) e Vila Real (115) são os outros concelhos com mais de cem casos confirmados.