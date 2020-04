O meme do caixão é o mais recente vídeo viral a circular na internet. As imagens, captadas no Gana, mostram um grupo de homens que dança de forma animada enquanto carrega um caixão.

Aproveitando a popularidade deste vídeo, a GNR fez uma montagem num cartaz em que apela: «Fique em casa ou dance com eles!»

«O que prefere? A GNR acredita que é melhor dançar em casa», acrescenta a GNR numa publicação nas redes sociais.

Veja a campanha e o vídeo em que foi inspirada: