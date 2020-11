A federação do Uruguai anunciou esta quarta-feira que foram diagnosticados com o novo coronavírus mais dois jogadores da seleção e cinco elementos do staff, que estiveram no estágio da equipa celeste.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 18/11/2020 pic.twitter.com/Ibhf8kYhWb — AUF (@AUFOficial) November 18, 2020

Diego Rossi e Alexis Rolín são os jogadores que testaram positivo agora, elevando para cinco o número de atletas diagnosticados desde o início do estágio e para seis o número de elementos do staff. Os dois atletas não saíram do banco no jogo com o Brasil.

Na segunda-feira, a federação anunciou que tinha mais três infetados, entre eles Luis Suaréz, o que levou a que o benfiquista Darwin Nuñez fosse titular frente ao Brasil. Antes, já Matías Viña, jogador do Palmeiras, tinha testado positivo também durante a concentração da seleção.