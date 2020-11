O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.740 para 2.792 e o número de casos confirmados evoluiu de 161.350 para 166.900, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais 52 e mais 5.550 novos casos de infetados.

Este é um novo máximo de novos infetados num só dia em Portugal, o que exclui o que se passou na última segunda-feira, dia em que foram registados mais de sete mil novos casos, mas porque houve acertos relativamente a testes que ainda não tinham sido contabilizados.

Há mais 63 pessoas internadas, num total de 2.425, e há um aumento também de doentes em Cuidados Intensivos, que são são agora 340, mais vinte do que ontem.

Nas últimas 24 horas há mais 2.301 recuperados, elevando para 93.754 o número de doentes curados desde o início da pandemia. O número de casos ativos também subiu. São mais 3.197, para um total de 70.354.

A região Norte foi onde mais novos casos, num total de 1.428, contra mais 1.090 novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, mais 349 no Centro, mais 60 no Alentejo, mais 29 no Algarve, mais 15 nos Açores e mais um na Madeira.

A região do país onde houve mais óbitos foi també o Norte, tendo nas últims 24 horas falecido mais 25 pessoas por covid-19, contra as 13 pessoas que morreram em Lisboa e Vale do Tejo. Na região Centro morreram oito pessoas e no Alentejo faleceram mais seis pessoas.