As autoridades de saúde estão a equacionar a imposição de uma cerca sanitária no Porto, concelho que tem neste momento o maior número de casos de covid-19 no país: 941.

«Relativamente à cerca sanitária, está a ser equacionada entre as autoridades de saúde regionais e nacionais e o Ministério da Saúde e provavelmente hoje será tomada uma decisão nesse sentido», disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em conferência de imprensa esta segunda-feira.

«O Porto, neste momento, do ponto de vista dos meios materiais e humanos que precisa, tem estado a receber todo o apoio», garantiu Graça Freitas.

Portugal tem 6.408 infetados por covid-19 e 140 mortos. A maioria dos casos e dos óbitos estão registados na Região Norte.