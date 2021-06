Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1233 novos casos de infeção por covid-19 e duas mortes, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quinta-feira.

Tal como nos últimos dias, o número de internados volta a subir: são mais 13, para um total de 364, sendo que em Unidades de Cuidados Intensivos estão mais cinco doentes, um total de 88.

Dos dois novos óbitos registados, um foi na região de Lisboa e Vale do Tejo e um na região Norte.

Quanto às novas infeções, Lisboa e Vale do Tejo continua como a região mais crítica a nível nacional: ali foram registados mais 804 novos casos. No Norte foram mais 196, no Centro mais 81, no Algarve mais 73, no Alentejo mais 47, nos Açores mais 20 e na Madeira mais 12.

Há mais 662 infetados dados como recuperados, para um total de 817.754 desde os registos da pandemia em Portugal. Os casos ativos também sobem: mais 569, para um total de 26.817. Os contactos em vigilância também aumentam: mais 1.445 (total de 33.732).