Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 4.376 novos casos de infeção por covid-19 e mais 13 óbitos, de acordo com o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quarta-feira.



Desde o dia 22 de março que não havia tantos óbitos a lamentar. Registaram-se dez mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo, uma no Algarve e outra nos Açores.



Há agora mais 867 doentes hospitalizados, mais 13 do que na véspera. No entanto, há menos seis doentes em cuidados intensivos: são agora 171.



Desde o dia 10 de fevereiro, quando se registaram 4387 novos casos, que o número diário de novas infeções não era tão alto. A maioria dos novos casos registam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (1.744). Por sua vez, registam-se 1.592 novos casos na região Norte, 430 na região Centro, 130 no Alentejo e 394 no Algarve. Já nos Açores há 63 novas infeções e 23 na Madeira.

O país tem, neste momento, mais de 52.000 casos ativos, 1.660 dos quais nas últimas 24 horas. Em contactos de vigilância com as autoridades de saúde há 79.542 pessoas, menos 1.398 que na véspera.

Há, ainda, mais 2.703 doentes recuperados, elevando o total para 870.243.



O RT situa-se agora em 1,09, descendo uma décima face ao último boletim epidemiológico. Já a incidência nacional aumentou, de 391,0 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes, para 409,0 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes.



Desde o início da pandemia, o país conta 939.622 infecções e 17.232 óbitos.