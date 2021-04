Portugal registou nas últimas 24 horas mais 470 infetados e mais um morto por covid-19, que aconteceu no Alentejo. Houve ainda mais 545 recuperados.

O número de casos ativos em Portugal desceu para 23 733, menos 76 que na véspera. Há menos 8 internados do que na véspera, num total de 324, mas em UCI o número subiu para 89, mais um do que no dia anterior. De resto, desde o dia 29 de agosto que não havia tão poucos doentes hospitalizados em Portugal.



No total já faleceram da doença 16 974 pessoas desde o início da pandemia. Em sentido contrário, há mais 554 recuperados e menos 397 pessoas em vigilância.



A região Norte foi a que registou um maior número de casos positivos - 213 -, seguida por Lisboa e Vale do Tejo, que registou mais 143 novos casos, enquanto na Região Centro registam-se 49 novas infeções. Por sua vez, no Algarve há mais 13 casos confirmados e no Alentejo há mais nove, embora aqui se tenha registado o único óbito das últimas 24 horas.



Já a Madeira tem mais 23 novos casos de covid-19 enquanto os Açores têm mais 20.



O índice de transmissibilidade (Rt) manteve-se em 1, enquanto a incidência também se manteve em 69,3 a nível nacional e em 66,5 a nível Continental.