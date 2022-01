Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 49 mortes associadas à covid-19 e 58.530 novos casos de infeção, de acordo com os dados do boletim diário epidemiológico desta sexta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).



É o terceiro dia consecutivo em que o país bate o recorde diário de novos casos desde o início da pandemia. No total, Portugal regista agora 2.118.125 infeções e 19.496 óbitos.



De acordo com os dados avançados esta sexta-feira, foram registados mais 49 óbitos, 19 dos quais em Lisboa e Vale do Tejo. No Norte morreram 14 pessoas, no centro nove e no Alentejo e no Algarve faleceu uma pessoa em cada uma destas regiões. Na Madeira morreram cinco pessoas e os Açores não registaram vítimas mortais.



Há mais 40 pessoas internados num total de 2044, destes 162 estão unidades de cuidados intensivos - menos dez que na última quinta-feira.

Em sentido contrário, 20 mil pessoas recuperaram da doença num total de 1.675.736.



O índice de transmissibilidade (Rt) mantém-se estável no 1,10. Já a incidência continua elevada. A nível nacional, está em 4731,3 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cada 100 mil habitantes. Continente está ligeiramente mais baixa: 4674,0 casos de infeção por igual número de habitantes.