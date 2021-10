Portugal registou mais oito óbitos associados à covid-19 e mais 841 novos casos de infeção, segundo o boletim diário epidemiológico desta sexta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Três dos óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, duas no Centro e uma no Alentejo.

Quantos aos novos casos, 282 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, 215 na região Norte, 110 no Centro, 84 no Algarve, 76 no Alentejo, 64 nos Açores e dez na Madeira.

O número de internados desceu para 332 (menos 21 do que na véspera), sendo que, em unidades de cuidados intensivos, estão 52 pacientes (menos cinco).

Recuperados há mais 697 e o número de casos ativos subiu: são nesta altura 30.054 (mais 136 do que na quinta-feira).

O índice de transmissibilidade da doença, o Rt, subiu ligeiramente: de 0,91 para 0,92 a nível nacional (no Continente subiu de 0,90 para 0,91. Já a incidência continua a baixar, descendo para 86,5 casos por 100 mil habitantes (estava nos 90,5 a nível nacional).

